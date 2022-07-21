Как в Польше относятся к закону об особом статусе в Украине: объяснение журналиста Андрусечко

Поляки положительно относятся к закону об особом статусе. Это отличный шаг для еще большего сближения обоих народов.

Об этом 24 каналу рассказал журналист и корреспондент Gazeta Wyborcza в Украине Петр Андрусечко. По его словам, закон об особом статусе поляков – хороший символический шаг. Ведь после полномасштабного вторжения оба народа сильно сблизились.

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К тому же он будет действительно полезен полякам. Для них ведь открываются дополнительные возможности в Украине.

Главное, чтобы закон действительно функционировал

Андрусечко считает, что пока рано оценивать этот закон. Нужно подождать немного, чтобы увидеть как все функционирует на практике. По его мнению, разрешение находиться в Украине в течение 18 месяцев – это удачное решение.

Теперь польским журналистам будет гораздо легче освещать войну россии против Украины. Раньше с этим регулярно были проблемы. К примеру, в 2014-15 годах постоянно возникали проблемы с Миграционной службой из-за просроченных документов.

Помню, как в 2014-15 годах возникали разные проблемы с Миграционной службой. У нас не было времени заниматься бюрократией, потому что были постоянно на Донбассе. Теперь это облегчение. Это также значительное облегчение для польского бизнеса и предпринимателей, которые будут приезжать в Украину, – отметил Петр Андрусечко.

Петр Андрусечко об особом статусе для поляков: смотрите видео

Напомним, 19 июля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект об особых гарантиях для граждан Польши в Украине. Этот документ похож на тот, который Польша приняла еще 12 марта.

Если за законопроект проголосуют во втором чтении, то поляки будут иметь право находиться на территории Украины в течение 18 месяцев, получать образование, будут иметь доступ к медицине, социальным выплатам и т.д.