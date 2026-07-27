"Осознаю ответственность": суд избирает меру пресечения организатору выставки в Киевской области

Организатор выставки на полигоне в Киевской области Василий Гончарук заявил в суде, что осознает свою ответственность за проведение мероприятия, которое стало мишенью российского удара. В то же время, он попросил не брать его под стражу.

Об этом сообщает Радио Свобода из зала заседания.

Что сказал подозреваемый в зале суда?

В суде продолжается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения руководителю Ассоциации производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий "Армада" Василию Гончаруку, которого следствие считает организатором выставки на полигоне в Бучанском районе Киевской области, по которой российские войска нанесли удар.

В ходе заседания Гончарук заявил, что полностью осознает последствия. По его словам, он также пострадал во время российской атаки 24 июля и получил ранения.

Подозреваемый сообщил, что добровольно передал правоохранителям всю необходимую информацию о проведении мероприятия, доступе к телефонам, ноутбукам и другим носителям данных. Он попросил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, заверив, что не намерен скрываться и готов максимально содействовать расследованию.

В то же время прокурор Иван Вараница заявил, что после трагедии часть переписки по организации выставки была удалена, сайт ассоциации стал недоступным, а отдельным участникам якобы давали указания удалять сообщения из мессенджеров. По мнению стороны обвинения, это свидетельствует о риске уничтожения улик.

Прокуратура просит суд избрать Василию Гончаруку меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залогу. Следствие утверждает, что при подготовке и проведении выставки были допущены многочисленные нарушения, повлекшие гибель людей.

Со своей стороны адвокаты подозреваемого отрицают доводы обвинения. Защита отмечает, что о проведении мероприятия были заблаговременно уведомлены местные власти и другие государственные органы, а никаких запретов или возражений по его проведению организаторы не получали. Суд должен определить, какая мера пресечения будет применена к подозреваемому на время досудебного расследования.

Напомним, в результате российского ракетного удара по частному стрелковому полигону в Киевской области 24 июля погибли 11 человек, еще около 100 человек получили ранения. Атака произошла во время закрытой выставки беспилотного вооружения с участием представителей украинской оборонной индустрии.

В Бучанском районе также повреждены 27 частных домов, две гостиницы, ресторан и 44 автомобиля. Генштаб ВСУ подчеркнул, что пораженный полигон был частным объектом и не принадлежал структуре Сил обороны Украины. Продолжается расследование обстоятельств организации мероприятия и последствий атаки.