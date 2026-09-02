Авиаэксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, какую цель Кремль пытается достичь с помощью таких атак и почему реактивные "Шахеды" стали для этого удобным инструментом. Он рассказал, как Россия совершенствует эти дроны и к каким изменениям в противодействии им должна быть готова Украина.

Россия пытается изнурить людей тревогами

Россия нашла уязвимое место в украинской системе противовоздушной обороны и пытается использовать его не только для нанесения ударов, но и для постоянного психологического давления. Расчет заключается в том, чтобы люди не могли нормально спать, работать, отводить детей в школу или свободно передвигаться по городу.

Путин считается неплохим тактиком. И он со своим окружением предложил такую тактику, которая оказалась очень эффективной: они нашли лазейку в нашей системе ПВО и поняли, как ее использовать,

– пояснил Криволап.

Давление должно накапливать усталость и раздражение в обществе. Россияне рассчитывают, что постоянные тревоги, невозможность нормально отдыхать и нарушение привычного уклада жизни могут постепенно расшатать ситуацию внутри страны. Для этого все активнее используют реактивные "Шахеды".

Они хотят с помощью психологического давления довести население до такого состояния, когда общество, по их мнению, может взорваться и предложить властям капитуляцию. Я думаю, это основная тактика, которую сейчас используют россияне,

– пояснил Криволап.

Для такого давления все активнее применяют реактивные "Шахеды". Российское производство, по оценке авиаэксперта, уже может выпускать до 3 тысяч таких дронов в месяц, то есть около сотни в сутки. Их не обязательно запускать большими волнами: достаточно отправлять по несколько беспилотников с небольшими интервалами, чтобы одна тревога сменяла другую.

Сто дронов в день – это означает запускать группами по два–пять "Шахедов" примерно каждый час. Час будет парализован из-за воздушной тревоги, затем час передышки, когда можно что-то сделать, но серьезно работать в таком режиме уже невозможно,

– сказал авиаэксперт.

Ракетные удары Россия при этом не прекращает, хотя часть боеприпасов ей нужно накапливать на холодный период. Реактивные дроны позволяют поддерживать давление между такими атаками и постоянно расшатывать привычный ритм жизни, особенно в больших городах.

Реактивные "Шахеды" нужно сбивать еще на подлете

К появлению реактивных дронов Украина могла подготовиться заранее, ведь развитие "Шахедов" шло в двух очевидных направлениях. Россияне наращивают их скорость, которая сейчас в среднем достигает около 400 километров в час, а параллельно оснащают беспилотники более совершенной связью и системами наведения.

Еще полгода или год назад было понятно, что россияне будут развивать эту технологическую платформу в двух направлениях: увеличивать скорость и интеллектуальные возможности. И сейчас мы все это видим,

– сказал Криволап.

Для борьбы с такими целями можно задействовать боевую авиацию. Пилоты еще во время обучения отрабатывают уничтожение крылатых ракет, а реактивный "Шахед", по оценке авиаэксперта, является более простой целью. Проблема заключается в том, чтобы перехватывать беспилотники не уже вблизи больших городов, а на маршрутах, где они отрываются от приграничной зоны и становятся более уязвимыми для поражения.

Если нет других средств сбивания, тогда нужно использовать истребительную авиацию. Ничего чрезвычайного или непонятного в этих дронах нет. Их нужно сбивать там, где они появляются,

– подчеркнул он.

Криволап связывает нынешние трудности также с кризисом управления. В конце прошлого года, когда обычные "Шахеды" начали чаще прорываться в города, изменение подхода к работе малой ПВО и контроль эффективности отдельных подразделений дали быстрый результат. После смены руководства, по его словам, сейчас не хватает человека, который мог бы объединить различные структуры вокруг одной задачи – системного перехвата реактивных дронов.

Криволап объяснил тактику России в отношении реактивных "Шахедов": смотрите видео