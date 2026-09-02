Авіаексперт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, якої мети Кремль намагається досягти такими атаками та чому реактивні "Шахеди" стали для цього зручним інструментом. Він розповів, як Росія розвиває ці дрони та до яких змін у протидії їм має бути готова Україна.

Росія намагається виснажувати людей тривогами

Росія знайшла вразливе місце в українській системі протиповітряної оборони й намагається використати його не лише для ударів, а й для постійного психологічного тиску. Розрахунок полягає в тому, щоб люди не могли нормально спати, працювати, відводити дітей до школи чи вільно пересуватися містом.

Путін вважається непоганим тактиком. І він зі своїм оточенням запропонував таку тактику, яка виявилася дуже ефективною: вони знайшли шпаринку в нашій системі ППО і зрозуміли, як її використати,

– пояснив Криволап.

Тиск має накопичувати втому й роздратування в суспільстві. Росіяни розраховують, що постійні тривоги, неможливість нормально відпочивати та порушення звичного життя можуть поступово розхитувати ситуацію всередині країни. Для цього дедалі активніше використовують реактивні "Шахеди".

Вони хочуть психологічним тиском довести населення до такого стану, коли суспільство, на їхню думку, може вибухнути й запропонувати владі капітуляцію. Я думаю, це основна тактика, яку зараз використовують росіяни,

– пояснив Криволап.

Для такого тиску дедалі активніше застосовують реактивні "Шахеди". Російське виробництво, за оцінкою авіаексперта, уже може давати до 3 тисяч таких дронів на місяць, тобто близько сотні на добу. Їх не обов'язково запускати великими хвилями: достатньо відправляти по кілька безпілотників із невеликими інтервалами, щоб одна тривога змінювала іншу.

Сто дронів на день – це означає запускати групами по два – п'ять "Шахедів" приблизно щогодини. Годину буде параліч через повітряну тривогу, потім година перепочинку, коли можна щось зробити, але серйозно працювати в такому режимі вже неможливо,

– сказав авіаексперт.

Ракетні удари Росія при цьому не припиняє, хоча частину боєприпасів їй потрібно накопичувати на холодний період. Реактивні дрони дозволяють підтримувати тиск між такими атаками й постійно розхитувати звичний ритм життя, особливо у великих містах.

Реактивні "Шахеди" треба збивати ще на підльоті

До появи реактивних дронів Україна могла готуватися заздалегідь, адже розвиток "Шахедів" ішов у двох очевидних напрямках. Росіяни нарощують їхню швидкість, яка зараз у середньому сягає близько 400 кілометрів на годину, а паралельно оснащують безпілотники кращим зв'язком і системами наведення.

Ще пів року чи рік тому було зрозуміло, що росіяни розвиватимуть цю технологічну платформу у двох напрямках: збільшуватимуть швидкість та інтелектуальні спроможності. І зараз ми все це бачимо,

– сказав Криволап.

Для боротьби з такими цілями можна залучати бойову авіацію. Пілоти ще під час навчання відпрацьовують знищення крилатих ракет, а реактивний "Шахед", за оцінкою авіаексперта, є простішою ціллю. Проблема полягає в тому, щоб зустрічати безпілотники не вже біля великих міст, а на маршрутах, де вони відриваються від прикордонної зони й стають доступнішими для ураження.

Якщо немає інших засобів збиття, тоді треба використовувати винищувальну авіацію. Нічого надзвичайного чи незрозумілого в цих дронах немає. Їх треба збивати там, де вони з'являються,

– наголосив він.

Криволап пов'язує нинішні труднощі також із кризою управління. Наприкінці минулого року, коли звичайні "Шахеди" почали частіше прориватися до міст, зміна підходу до роботи малої ППО та контроль ефективності окремих підрозділів дали швидкий результат. Після зміни керівництва, за його словами, зараз бракує людини, яка могла б об'єднати різні структури навколо одного завдання – системного перехоплення реактивних дронів.

Криволап пояснив тактику Росії з реактивними Шахедами: дивіться відео