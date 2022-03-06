Остаются без ничего: Spotify отменил Premium-подписки в России

Все известные компании и бренды прекращают свою работу в России. Никто не хочет нести репутационные риски и самим попадать под санкции из-за сотрудничества с оккупантами.

Российский рынок скоро покинут все иностранные компании. Оккупанты останутся только со своими сервисами и продукцией и почувствуют на себе полную изоляцию за подлое нападение на Украину.

К теме Судя по перехваченным разговорам оккупантов, они разбиты эмоционально, – Монастырский

Spotify отменил Premium-подписки в стране-агрессоре

Известный музыкальный сервис Spotify сообщил, что его Premium подписка будет недоступна для приобретения в России.

В связи с новыми внешними ограничениями, связанными с нашими основными платежными провайдерами Premium больше не доступен для покупки в России,

– говорится в заявлении компании.

Вместе с тем следует отметить, что россияне могут пользоваться бесплатной версией сервиса.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!