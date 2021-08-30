Штатам осталось эвакуировать порядка 300 своих граждан. Служащие активно работают над тем, чтобы люди добрались до аэропорта, откуда уже могут вылететь из Афганистана.

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Удастся ли продолжить эвакуацию после 31 августа – неизвестно. Дело в том, что "Талибан" очень заинтересован в том, чтобы взять под контроль аэропорт. Пентагон заявил, что за последние несколько дней удалось эвакуировать более 100 тысяч человек.

Угроза террористических атак в Кабуле остается высокой. Там уже раздалось несколько взрывов.

Героическая спецоперация украинцев в Афганистане

Украинские спецслужащие помогли вылететь из Афганистана 19 переводчикам. Дело в том, что люди не могли добраться до аэропорта. Украинцы рискнули жизнью и решили идти за ними в город, чтобы сопровождать до аэропорта. Спецоперация удалась только им, теперь спасенные люди считают их героями.

Встреча Зеленского и Байдена

Встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне перенесли на 1 сентября. Как известно, дату переносили уже дважды. Впервые ее планировали на 30 августа, позже – на 31 августа.

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Ограничения на въезд граждан США в ЕС

Европейский Союз заявил, что ограничивает необязательные путешествия из США. Все из-за роста количества случаев COVID-19. Стоит отметить, что отдельные страны ЕС могут вводить свой порядок въезда граждан США.

Выпуск программы "Голос Америки" за 30 августа: смотрите видео