Штатам залишилося евакуювати приблизно 300 своїх громадян. Службовці активно працюють над тим, аби люди дісталися до аеропорту, звідки можуть вже вилетіти з Афганістану.

До теми Таліби отримають новий інструмент впливу на Захід, – журналіст про іноземців у Афганістані

Чи вдасться продовжити евакуацію після 31 серпня – невідомо. Річ у тім, що "Талібан" дуже зацікавлений у тому, аби взяти під контроль аеропорт. Пентагон заявив, що за останні кілька днів вдалося евакуювати понад 100 тисяч людей.

Загроза терористичних атак у Кабулі залишається високою. Там вже пролунало кілька вибухів.

Героїчна спецоперація українців у Афганістані

Українські спецслужбовці допомогли вилетіти з Афганістану 19 перекладачам. Річ у тім, що люди не могли добратися до аеропорту. Українці ризикнули життям та вирішили йти за ними у місто, аби супроводжувати до летовища. Спецоперація вдалась лише їм, тепер врятовані люди вважають їх героями.

Зустріч Зеленського та Байдена

Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні перенесли на 1 вересня. Як відомо, дату переносили вже двічі. Вперше її планували на 30 серпня, пізніше – на 31 серпня.

Варто прочитати Зустріч Зеленського з Байденом у Білому домі буде на підвищених тонах, – Арахамія

Обмеження на в'їзд громадян США у ЄС

Європейський Союз заявив, що обмежує необов'язкові подорожі із США. Все через зростання кількості випадків COVID-19. Варто зазначити, що окремі країни ЄС можуть запроваджувати свій порядок в'їзду громадян США.

Випуск програми "Голос Америки" за 30 серпня: дивіться відео