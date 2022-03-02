Осталось 3%: петиция о закрытии неба над Украиной почти поддержана

2 марта 2022 , 23:04
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Источник:

телеграм Верховной Рады

Украинцы за два дня сделали невероятное – собрали 97% подписей под петицией о закрытии неба над Украиной. Сейчас нужно еще 3%.

В Верховной Раде попросили украинцев помочь. Подписать петицию о закрытии неба над Украиной можно по этой ссылке.

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"Всего 3% или 34 713 подписей, и мы у цели сохранения нашей единой Украины", – добавили в ВРУ.

Украина уже седьмой день борется с российскими оккупационными войсками, пришедшими захватить нашу землю. И сейчас нам очень нужны партнеры НАТО.

Что выражают в петиции

Нам необходима помощь Североатлантического союза в четырех ключевых вопросах. Речь идет о:

  • закрытии воздушного пространства над Украиной;
  • введении в Украину миротворческих войск НАТО;
  • оказании  военной помощи Киеву;
  • поддержке украинского народа, как это было сделано в Израиле.

Многие страны сообщили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов.

Какие страны закрыли небо для России

Полный список стран, закрывших или заявивших о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:

  • Великобритания
  • Молдова
  • Финляндия
  • Северная Македония
  • Албания
  • Исландия
  • Канада (первое государство за пределами Европы)
  • Швейцария
  • США

И 27 стран Европейского Союза:

  • Польша
  • Чехия
  • Эстония
  • Румыния
  • Латвия
  • Литва
  • Словения
  • Ирландия
  • Болгария
  • Нидерланды
  • Австрия
  • Германия
  • Швеция
  • Италия
  • Бельгия
  • Франция
  • Дания
  • Норвегия
  • Португалия
  • Греция
  • Мальта
  • Люксембург
  • Испания
  • Кипр
  • Словакия
  • Венгрия
  • Хорватия

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Автор: Марія Бондар