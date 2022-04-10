Осталось двое детей: в Харькове погиб преподаватель местного университета – детали и фото

В Харькове при обстреле погиб преподаватель Харьковского национального университета имени Каразина.

Речь идет о преподавателе этого университета Александре Корсуне. Он трагически погиб 7 апреля 2022 года.

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В Харькове погиб преподаватель местного университета

Корсун занимал должность старшего преподавателя кафедры неорганической химии химического факультета. Муж был женат и воспитывал двоих несовершеннолетних детей.

В Харькове погиб преподаватель университета / Фото фейсбук Харьковского национального университета имени Каразина

Светлая память и глубокие соболезнования близким и друзьям Александра! Не забудем!,

– говорится в сообщении университета.

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