Йдеться про викладача цього університету Олександра Корсуна. Він трагічно загинув 7 квітня 2022 року.
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У Харкові загинув викладач місцевого університету
Корсун обіймав посаду старшого викладача кафедри неорганічної хімії хімічного факультету. Чоловік був одружений та виховував двох неповнолітніх дітей.
У Харкові загинув викладач університету / Фото фейсбук Харківського національного університету імені Каразіна
Світла пам`ять та глибокі співчуття близьким та друзям Олександра! Не забудемо!,
– йдеться у дописі університету.
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