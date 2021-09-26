"Остался неприятный след": в Кремле истерика из-за заявления Эрдогана об украинском Крыме
Источник:НВ
Реджеп Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН 21 сентября в очередной раз подчеркнул, что Россия оккупировала украинский Крым. Слова президента Турции вызвали настоящую истерику в Кремле.
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что "такие высказывания накануне визита турецкого президента в РФ оставляют неприятный след". Об этом он сообщил в интервью российскому пропагандисту Соловьеву.
Читайте также Зеленский в Нью-Йорке обсудил с Эрдоганом проблемы Крыма
Однако ему пришлось признать, что позиция Реджепа Эрдогана по Крыму хорошо известна. Ведь президент Турции ее никогда не скрывал.
Реджеп Эрдоган считает Крым оккупированным,
– сказал Песков.
К слову, турецкий лидер в ближайшее время намерен посетить Россию с однодневным визитом.Обратите внимание! Выступая 21 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Реджеп Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что Россия оккупировала украинский Крым.
Оккупация Крыма Россией: коротко
- В марте 2014 года Россия ввела войска на территорию Крыма.
- Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.
- Из-за этого страны Запада ввели пакет санкций против России.