"Остался неприятный след": в Кремле истерика из-за заявления Эрдогана об украинском Крыме

Реджеп Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН 21 сентября в очередной раз подчеркнул, что Россия оккупировала украинский Крым. Слова президента Турции вызвали настоящую истерику в Кремле.

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что "такие высказывания накануне визита турецкого президента в РФ оставляют неприятный след". Об этом он сообщил в интервью российскому пропагандисту Соловьеву.

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Однако ему пришлось признать, что позиция Реджепа Эрдогана по Крыму хорошо известна. Ведь президент Турции ее никогда не скрывал.

Реджеп Эрдоган считает Крым оккупированным,

– сказал Песков.

К слову, турецкий лидер в ближайшее время намерен посетить Россию с однодневным визитом.

Оккупация Крыма Россией: коротко

В марте 2014 года Россия ввела войска на территорию Крыма.

Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.

Из-за этого страны Запада ввели пакет санкций против России.

Выступая 21 сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Реджеп Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что Россия оккупировала украинский Крым.