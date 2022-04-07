Остался только шеврон: украинские артиллеристы передали привет российским оккупантам

44-я артиллерийская бригада ВСУ несколько дней назад оказала радушный приём частям 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа русской армии.

Привет оккупантам

Причём добродушный приём коснулся одновременно сразу многих подразделений, включая сам командный пункт.

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Оккупант, видимо, думал, что разместившись в приграничной зоне, в районе посёлка Полесское Киевской области, он будет находиться там в относительной безопасности, но наши "Боги Войны" были совсем другого мнения.

Остался только шеврон

Для полного уничтожения оккупантов, артиллеристам 44-й артбригады хватило всего 22 снаряда!

Розгромленные позиции русских:

В результате враг потерял 46 единиц техники, а количество уничтоженного запаса боеприпасов, который взрываясь добивал технику, не подлежит вообще какому-то подсчету.

Из всего того, что оккупант завёз в этот район, в нормальном состоянии остался только их шеврон.

Блестящая боевая операция наших артиллеристов, заслуживающая самых достойных наград.

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