Ограничения ввели после того, как пророссийские боевики обстреляли инфраструктуру Авдеевки. 8 украинских воинов получили ранения.

Ранее Россия не хочет, чтобы США усилили военную поддержку Украины, – Гармаш об обстрелах в Авдеевке

Ограничение отменено с 4 сентября на такие поезда:

  • №136/135 Киев – Авдеевка,
  • №825/826 Днепр – Авдеевка
  • пригородные поезда.

Что известно об обстреле Авдеевки