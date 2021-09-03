Ограничения ввели после того, как пророссийские боевики обстреляли инфраструктуру Авдеевки. 8 украинских воинов получили ранения.
Ранее Россия не хочет, чтобы США усилили военную поддержку Украины, – Гармаш об обстрелах в Авдеевке
Ограничение отменено с 4 сентября на такие поезда:
- №136/135 Киев – Авдеевка,
- №825/826 Днепр – Авдеевка
- пригородные поезда.
Что известно об обстреле Авдеевки
- 28 августа оккупанты открыли огонь по Авдеевке.
- Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметра.
- Ранения получили 8 украинских защитников.
- Украинские правоохранители расследуют атаку и считают ее самой жесткой с 2018 года.