Обмеження ввели після того, як проросійські бойовики обстріляли інфраструктуру Авдіївки. 8 українських воїнів отримали поранення.

Раніше Росія не хоче, щоб США посилили воєнну підтримку України, – Гармаш про обстріли в Авдіївці

Обмеження скасовано з 4 вересня на такі потяги:

  • №136/135 Київ – Авдіївка,
  • №825/826 Дніпро – Авдіївка
  • приміські поїзди.

Що відомо про обстріл Авдіївки