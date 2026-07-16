Об этом политик заявил во время общения с журналистами в Верховной Раде.

Останется ли Федоров министром обороны?

По словам главы правительства, пока говорить о личном составе Кабмина преждевременно, ведь все кадровые решения принимаются в установленном законом порядке после завершения необходимых процедур.

В то же время Корецкий подчеркнул, что для него принципиальным является не вопрос отдельных должностных лиц, а способность правительства работать как единая команда в условиях полномасштабной войны.

Только в единстве можно победить. Правительство должно быть правительством обороны,

– отметил политик.

Отвечая на вопрос о будущем Михаила Федорова, Корецкий отметил, что пока не хочет опережать события, и призвал дождаться завершения всех кадровых процедур в Верховной Раде.

Отдельно Корецкий прокомментировал информацию о возможном назначении действующего министра внутренних дел Игоря Клименко на должность министра обороны. Он отметил, что высоко оценивает работу главы МВД, однако подчеркнул, что окончательное решение по кандидатуре руководителя оборонного ведомства принадлежит президенту Украины.

Я считаю, что Игорь Клименко – сильный, профессиональный и результативный министр. Почему кандидатура министра обороны – это исключительная компетенция президента,

– заявил он.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала назначение нового состава Кабинета министров Украины. За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата, против высказались 15 парламентариев, 19 воздержались, еще 20 не голосовали. Голосование состоялось без назначения министра обороны и министра иностранных дел – эти кадровые решения парламент рассмотрит отдельно.

Новым премьер-министром Украины стал Сергей Корецкий. Первым вице-премьер-министром и министром энергетики назначен Денис Шмыгаль, а вице-премьер-министром по гуманитарной политике и министром культуры – Татьяна Бережная. Должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции занял Всеволод Ченцов, а министром внутренних дел стал Иван Выговский.

В состав нового правительства также вошли Сергей Марченко, Виктор Ляшко, Денис Маслов, Денис Улютин, Тарас Высоцкий, Виталий Ким, Александр Кравченко, Николай Калашник, Андрей Бутенко, Матвей Бедный, Виталий Безгин и Оксана Ферчук.