Останови своего идиота, – экс-замминистра обороны Украины к министру обороны Беларуси

Александр Носов – экс-замминистра обороны Украины – обратился к министру обороны Беларуси Виктору Хренину. Он призвал "остановить идиота" – самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Носов заметил, что они с Хрениным знакомы с 1986 года. Оба выросли в семье военного и закончили Уссурийскую "кадетку".

Заметьте Не очень верю в результат, – Зеленский о переговорах на Припяти

Носов подчеркнул, если Хренин будет продолжать бояться Лукашенко и преданно и тупо "смотреть ему в рот", как "дебильный суворовец", самопровозглашенный "президент" примет решение послать белорусов в Украину "на убой".

Экс-замминистра обороны Украины заверил, что здесь врага прикончат. В этом будет виноват Хренин. Потому что он единственный в Беларуси, кто может остановить Лукашенко.

Мы сегодня на вечер уже положили более 5 тысяч (врагов – 24 канал). Они уже здесь закопаны. Останови своего идиота и ты будешь героем Беларуси. Перебори собственную трусливость,

– призвал Носов.



Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.