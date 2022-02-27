Носов зауважив, що вони з Хреніним знайомі з 1986 року. Обоє виросли у сім'ї військового та закінчили Усурійську "кадетку".

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Носов наголосив, якщо Хренін продовжуватиме боятися Лукашенка та віддано й тупо "дивитися йому у рот", як "дебільний суворовець", самопроголошений "президент" ухвалить рішення послати білорусів в Україну "на убой".

Ексзаступник міністра оборони України запевнив, що тут ворога прикінчать. У цьому буде винен Хренін. Бо він єдиний у Білорусі, хто може зупинити Лукашенка.

Ми сьогодні на вечір вже поклали понад 5 тисяч (ворогів – 24 канал). Вони вже тут закопані. Зупини свого ідіота й ти будеш героєм Білорусі. Перебори власну боягузливість,

– закликав Носов.

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