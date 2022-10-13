Остановилось сердце: умер 11-летний мальчик, пострадавший из-за удара россиян по Николаеву

В больнице скончался 11-летний мальчик, пострадавший в результате удара россиян по Николаеву. У ребенка остановилось сердце.

Соответствующую информацию сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. О трагедии стало известно ориентировочно в 21.32 13 октября.

Обратите внимание В результате обстрела Николаева погибли по меньшей мере 4 человека

Мальчик, которого достали из-под завалов, умер



Мальчик, которого достали, умер. Привезли на диализ (говорится о гемодиализе – 24 канал) в областную больницу и там остановка сердца,

– написал Виталий Ким.

Он добавил, что слов нет и справедливо назвал русских животными и террористами.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева написала, что нестерпимая боль разрывает изнутри.

"К сожалению, мальчик, за жизнь которого, без преувеличения, переживал весь город, которого с утра достали из-под завалов спасатели и за жизнь которого весь день боролись наши медики, умер… Ужас, грусть и боль неуемная…. Искренние соболезнования семье погибшего" , – сказала Замазеева.

Чиновница также добавила, что ненавидит россиян, а также заверила, что все, кто нажимал на крючок и кто отдавал команду – просто изверги.

Что этому предшествовало

Российские оккупанты ночью накануне 13 октября ударили 8 ракетами С-300 по пятиэтажному дому в Николаеве. Владимир Зеленский утром 13 октября рассказал, что из-под завалов дома через 6 часов получили 11-летнего парня, ему оказывали помощь.

Николаев. В результате обстрела оккупантов повреждена пятиэтажка. Спасатели деблокировали 11-летнего мальчика. Он провел под завалами шесть часов. Ребенку оказывается медицинская помощь. Продолжаются поиски еще семи человек. Все службы на месте и работают,

– отметил Владимир Зеленский.

Впоследствии Николаевская областная прокуратура 13 октября сообщила, что в результате ночного ракетного обстрела Николаева погибли по меньшей мере четыре человека. Среди погибших – работник ГСЧС.

Городской голова Александр Сенкевич сообщил, что два погибших человека – это 31-летний мужчина и 80-летняя женщина.

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Редакция 24 канала искренне соболезнует всем родным и близким погибших людей. Россия и все причастные к преступлениям должны быть наказаны за все горе, которое они принесли на нашу землю.