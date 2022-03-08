Остановить Путина может только Украина, – российский оппозиционный политолог

Уже почти вторую неделю российские оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирное население. Российский оппозиционный политолог Дмитрий Орешкин считает, что только Украина может остановить безумные действия Владимира Путина.

Об этом он сказал в эфире 24 канала. "Мне кажется, Путина может остановить только Украина. Лично я на Украину только и надеюсь", – заявил Орешкин.

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По его словам, надеяться на российских олигархов нет смысла. Они боятся Путина, их может ждать расправа.

Олигархи очень боятся. Те, кто тесно общается с Путиным, понимают, что этот человек беспощаден,

– рассказал политолог.

Орешкин отметил, что есть небыстрая надежда на средний класс россиян, ведь война уже экономически ударила по ним.

"Немного позже могут повлиять могилы. Сейчас власть молчит, прячет, но рано или поздно это выплывет. Еще позже – цены. Через месяц люди почувствуют, что эти санкции действительно бьют по ним", – сказал политолог.

Через 2 – 3 месяца у россиян начнется отрезвление

"И где-то через 2 – 3 месяца начнется отрезвление. Сейчас у россиян непонимание, разочарование или, как говорят специалисты, когнитивный диссонанс", – отметил Орешкин.

Люди 15 лет живут под барабанную дробь, что Россия поднимается с колен, а их армия самая мощная. "Но уже практически 2 недели "самая сильная армия" топчется вокруг Украины и не может ничего сделать", – добавил он.

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