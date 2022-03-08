Про це він сказав в ефірі 24 каналу. "Мені здається, Путіна може зупинити лише Україна. Особисто я на Україну тільки і надіюсь", – заявив Орешкін.

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За його словами, надіятись на російських олігархів нема сенсу. Вони бояться Путіна, на них може чекати розправа.

Олігархи дуже бояться. Ті, хто тісно спілкується з Путіним, розуміють, що ця людина нещадна,

– розповів політолог.

Орешкін зазначив, що є нешвидка надія на середній клас росіян, адже війна вже економічно вдарила по них.

"Трохи пізніше можуть вплинути могили. Зараз влада мовчить, ховає, але рано чи пізно це випливе. Ще пізніше – ціни. Через місяць люди відчують, що ці санкції дійсно б'ють по них", – сказав політолог.

За 2 – 3 місяці в росіян почнеться протверезіння

"І десь за 2 – 3 місяці почнеться протверезіння. Зараз в росіян нерозуміння, розчарування або, як кажуть спеціалісти, когнітивний дисонанс", – зазначив Орешкін.

Люди 15 років живуть під барабанний дріб, що Росія підіймається з колін, а їхня армія наймогутніша. "Але вже практично 2 тижні "найсильніша армія" топчеться довкола України і не може нічого зробити", – додав він.

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