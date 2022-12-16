Во время обращение 15 декабря Владимир Зеленский рассказал, что россияне бросают в наступление все, что видят. При этом они бесперебойно обстреливают украинские города, сообщает 24 канал.
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Как остановить Россию
Владимир Зеленский сообщил, что единственный путь, как прекратить российский террор – вытеснить оккупантов с территории Украины. Также необходимо продолжать давление на Россию и постоянно искать новые способы привлечь к ответственности всех причастных к российской агрессии:
- каждого российского террориста,
- каждого российского олигарха, помогающего стране-террористке,
- каждого пропагандиста,
- русских чиновников.
Сегодня погибла волонтер Красного Креста
За эти сутки Россия более 16 раз обстреляла Херсон и так каждый день. Во время очередного российского обстрела города снаряд попал в пункт помощи Красного Креста, в результате чего погибла волонтер-парамедик.
Также, как и каждый день, сегодня враг снова обстреливал общины Харьковской области и населенные пункты Донбасса.
Сегодня на Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют. Они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких построек, никаких даже стен, которые можно использовать для любой обороны.
– сказал президент.
Он поблагодарил всех, кто воюет на фронте, в частности, на Донбассе и Юге, держит границу, защищает наше небо и граждан и работает для Украины.