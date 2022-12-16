Во время обращение 15 декабря Владимир Зеленский рассказал, что россияне бросают в наступление все, что видят. При этом они бесперебойно обстреливают украинские города, сообщает 24 канал.

К теме Россия массово обстреляла объект ДТЭК: его отсоединили от энергосистемы

Как остановить Россию

Владимир Зеленский сообщил, что единственный путь, как прекратить российский террор – вытеснить оккупантов с территории Украины. Также необходимо продолжать давление на Россию и постоянно искать новые способы привлечь к ответственности всех причастных к российской агрессии:

каждого российского террориста,

каждого российского олигарха, помогающего стране-террористке,

каждого пропагандиста,

русских чиновников.

Сегодня погибла волонтер Красного Креста

За эти сутки Россия более 16 раз обстреляла Херсон и так каждый день. Во время очередного российского обстрела города снаряд попал в пункт помощи Красного Креста, в результате чего погибла волонтер-парамедик.

Также, как и каждый день, сегодня враг снова обстреливал общины Харьковской области и населенные пункты Донбасса.

Сегодня на Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют. Они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких построек, никаких даже стен, которые можно использовать для любой обороны.

– сказал президент.

Он поблагодарил всех, кто воюет на фронте, в частности, на Донбассе и Юге, держит границу, защищает наше небо и граждан и работает для Украины.