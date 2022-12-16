Під час звернення 15 грудня Володимир Зеленський розповів, що росіяни кидають в наступ все, що бачать. При цьому вони безперебійно обстрілюють українські міста, повідомляє 24 канал.
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Як зупинити Росію
Володимир Зеленський повідомив, що єдиний шлях, як припинити російський терор – це витіснити окупантів з території України. Також необхідно продовжувати тиск на Росію та постійно шукати нові способи притягнути до відповідальності всіх причетних до російської агресії:
- кожного російського терориста,
- кожного російського олігарха, який допомагає країні-терористці,
- кожного пропагандиста,
- російських посадовців.
Сьогодні загинула волонтерка Червоного Хреста
За цю добу Росія понад 16 разів обстріляла Херсон і так щодня. Під час чергового російського обстрілу міста снаряд поцілив у пункт допомоги Червоного Хреста, внаслідок чого загинула волонтерка-парамедикиня.
Також, як і кожного дня, сьогодні ворог знову обстрілював громади Харківської області та населені пункти Донбасу.
Сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, тривають жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони,
– сказав президент.
Він подякував усім, хто воює на фронті, зокрема на Донбасі й Півдні, тримає кордон, захищає наше небо і громадян й працює для України.