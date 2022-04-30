"Остановите Путина": в Будапеште прошла антивоенная акция в поддержку Украины

Люди в столице Венгрии вышли на акцию против войны, которую Россия начала против Украины. Они призвали Владимира Путина остановить кровопролитие.

Соответствующий митинг прошел в столице Венгрии 30 апреля. Люди держали в руках сине-желтые флаги.

Заметьте Джоли пообщалась с детьми из Краматорска, волонтерами и посетила школу-интернат во Львове.

В Венгрии вышли на митинг против войны в Украине

Десятки антивоенных активистов собрались в субботу в столице Венгрии, поскольку война в Украине длится уже 66-й день,

– говорится в сообщении.

Активисты держали в руках сине-желтые флаги, были одеты в такие же цвета и вышиванки. Они держали в руках плакаты:

"Остановим Путина, остановим войну";

"Стой с Украиной".

Люди в Венгрии вышли на митинг против войны / Фото News.sky

Кратко о позиции Венгрии в войне России с Украиной

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