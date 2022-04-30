"Остановите Путина": в Будапеште прошла антивоенная акция в поддержку Украины
30 апреля 2022 , 23:13Читати новину українською
Источник:News.sky
Люди в столице Венгрии вышли на акцию против войны, которую Россия начала против Украины. Они призвали Владимира Путина остановить кровопролитие.
Соответствующий митинг прошел в столице Венгрии 30 апреля. Люди держали в руках сине-желтые флаги.
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В Венгрии вышли на митинг против войны в Украине
Десятки антивоенных активистов собрались в субботу в столице Венгрии, поскольку война в Украине длится уже 66-й день,
– говорится в сообщении.
Активисты держали в руках сине-желтые флаги, были одеты в такие же цвета и вышиванки. Они держали в руках плакаты:
- "Остановим Путина, остановим войну";
- "Стой с Украиной".
Люди в Венгрии вышли на митинг против войны / Фото News.sky
Кратко о позиции Венгрии в войне России с Украиной
- В Венгрии 3 апреля на парламентских выборах победила партия "Фидес" премьера страны Виктора Орбана. Последний поддерживает Владимира Путина.
- Именно поэтому Венгрия заявляла, что сможет заплатить за российский газ их рублями, минуя санкции против Москвы.
- Кроме того, власти страны выступили против эмбарго нефти на российскую нефть и газ.
- Также власти страны заявили, что нужно предоставить доказательства правдивости резни в Буче.
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