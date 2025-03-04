Трамп относится к Путину как к партнеру, а к Зеленскому – как к врагу, – Axios

Во вторник, 4 марта, стало известно, что Дональд Трамп лично приостановил военную помощь Украине. Это является последним в серии шагов, которые могли быть изъяты из личного списка желаний Путина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Как Дональд Трамп относится к Путину и Зеленскому

Так, на фоне остановки военной помощи Трамп также рассматривает возможность ослабления санкций для Москвы и намекает на смену режима в Киеве. Промосковский поезд появился в то время, когда Дональд Трамп стремится установить в Украине мир и улучшить отношения между ядерными сверхдержавами.

Но его отношение к Путину как к партнеру и президента Украины Владимира Зеленского как к врагу вызвало тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых других республиканцев,

– пишет издание.

Axios подсчитало, что только за последние две недели Трамп сделал по меньшей мере пять шагов в пользу Москвы. В частности, речь идет о таких действиях:

Белый дом обратился в Министерство финансов и Госдеп с просьбой определить санкции против России, которые можно было бы ослабить в рамках мирного процесса.

Министр обороны Пит Хегсет приказал киберкомандованию США приостановить наступательные кибер- и информационные операции против России (в то же время Пентагон это опровергает).

Трамп призвал к выборам в Украине, и он и его союзники предположили после спора в Овальном кабинете, что Зеленскому, возможно, придется уйти.

На прошлой неделе США вместе с Россией и 16 другими преимущественно авторитарными странами выступили против резолюции ООН, которая осудила агрессию России в Украине.

Приостановление поставок оружия – которые администрация Трампа уже резко замедлила – является последним драматическим шагом.

Аналитики указывают, что дружеское отношение Трампа к Путину не является новым явлением. Расследование связей президента с Россией преследовали большую часть его первого срока. В то же время издание предполагает, что такие действия могут быть направлены на то, чтобы побудить Россию к миру. Однако, как указывает Axios, пока все "пряники" достаются Путину, Зеленский получает только "кнуты".