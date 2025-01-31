УКР РУС
31 января 2025, 21:01
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Есть методы воздействия: военный эксперт ответил, как Трамп может завершить войну

Алина Курлович

Дональд Трамп имеет реальные возможности повлиять на Россию, используя определенные механизмы. Некоторые из них новый президент США уже применяет.

Полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что у Дональда Трампа есть возможность надавить на Россию, чтобы быстрее закончить войну в Украине. Он убежден, что механизмы нового президента США могут помочь Украине выйти на границы 1991 года.

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"Есть экономические методы, он сейчас их уже применяет. Например, увеличение добычи нефти и снижение цены на нефть. Введение некоторых ограничений на экономическую деятельность с Россией, которые вели до прихода Трампа те же Индия и Китай" – сказал Свитан.

Он добавил, что помогли в этом что помогли в этом вторичные санкции от США.

Дополнительное оружие от США

Также Соединенные Штаты могут повлиять непосредственно военным путем. В частности, увеличить поставки оружия, а также принять решение дать дальнобойные средства поражения Украине.

Это также однозначно "придавит" Путина. Ему придется оттягивать свои войска, выводить из тех карманов, в которые он залез. Крым – это большой оперативный котел. Надо быть полным идиотом с точки зрения военной тактики, чтобы вообще туда залезать, даже используя сухопутный коридор,
– добавил Свитан.

Он пояснил, что сухопутный коридор также "прижат" к Азовскому морю. Это место сейчас является проблемным для России. Поэтому у Дональда Трампа действительно есть такие механизмы, которые могут ускорить окончание войны.

"Будет ли он их применять или не будет, и в каком объеме – это уже будет зависеть от Трампа", – подытожил Свитан.