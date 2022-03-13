"Остановлено продвижение врага" и "снижение интенсивности боев": в Минобороны объяснили, что это

В Минобороны пояснили, что такое "остановленное продвижение врага" и "снижение интенсивности боев"

Соответствующую информацию рассказала Анна Маляр. Это случилось на 18 день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Минобороны рассказали, что такое "остановка продвижения врага" и "снижение интенсивности боев"

Анна Маляр рассказала, что идет мощное сопротивление украинской нации российскому захватчику. Объяснила, что уже можно делать анализ и видеть определенные тенденции.

По состоянию на сейчас остановлено интенсивное продвижение врага вглубь территории Украины. Вы видите из новостей, что снизилась интенсивность активных боев,

– рассказала Маляр.

Заместитель министра обороны пояснила, что это значит, – враг понес огромные потери и вынужден пополнять личный состав и перегруппировывать войска. А также это значит, что:

враг делает выводы и учится воевать в наших реалиях и не оставляет планы наступательной операции;

поскольку мгновенных результатов враг не достиг, сейчас пытается достичь хотя бы чего-то, чтобы отчитываться своему командованию.

Поэтому будут пробовать закрепиться на рубежах временно занятых территорий. И вот здесь крайне важна позиция местной общины. Токмак, Мелитополь, Херсон – не дают врагу реализовывать такие планы,

– пояснила заместитель министра.

Анна Маляр рассказала, что армия оккупантов разрушает наши города, села, гражданскую инфраструктуру, чтобы нас запугать и сломать психологически. Однако украинская нация несокрушима.

"По сегодняшним трагическим событиям во Львовской области и вчерашним в Ивано-Франковске вы видите, что враг разрушает аэропорты и центры обучения", – заявила Маляр.

Анна Маляр о сроках "остановленного продвижения врага" и "снижения интенсивности боев": видео

Она написала, что война – это испытания, потери, и мы все это пройдем и обязательно победим.

"И все будет Украина", – подытожила Маляр.

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