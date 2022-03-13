Відповідну інформацію розповіла Ганна Маляр.

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У Міноборони розповіли, що таке "зупинене просування ворога" та "зниження інтенсивності боїв"

Заступниця міністра оборони розповіла, що триває потужний супротив української нації російському загарбнику. Пояснила, що вже можна робити аналіз і бачити певні тенденції.

Станом на зараз зупинено інтенсивне просування ворога вглиб території України. Ви бачите з новин, що знизилась інтенсивність активних боїв,

– розповіла Маляр.

Вона пояснила, що це означає, що ворог зазнав величезних втрат і змушений поповнювати особовий склад та перегруповувати війська. А також це значить, що:

ворог робить висновки і вчиться воювати в наших реаліях та не полишає плани наступальної операції;

оскільки миттєвих результатів ворог не досяг, то зараз намагається досягти бодай чогось, аби звітувати своєму командуванню.

Тому будуть пробувати закріпитись на рубежах тимчасово зайнятих територій. І ось тут вкрай важлива позиція місцевої громади. Токмак, Мелітополь, Херсон – не дають ворогу реалізовувати такі плани,

– пояснила заступниця міністра.

Ганна Маляр розповіла, що армія окупантів руйнує наші міста, села, цивільну інфраструктуру, щоб нас залякати і зламати психологічно. Проте українська нація незламна.

"По трагічних сьогоднішніх подіях у Львівській області та вчорашніх у Івано-Франківську ви бачите, що ворог руйнує аеропорти та центри навчання", – заявила Маляр.

Ганна Маляр про терміни "зупинене просування ворога" та "зниження інтенсивності боїв": відео

Вона написала, що війна – це випробовування, втрати, та ми все це пройдемо і обов'язково переможемо.

"І все буде Україна", – підсумувала Маляр.

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