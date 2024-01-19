На щите возвращается 22-летний десантник: вблизи Клищиевки погиб защитник со Львовщины

Украина теряет на войне, развязанной Россией, своих лучших сыновей и дочерей. Воюя за независимость своего государства, погиб Остап Мороз со Львовщины.

Трагическое известие сообщили в Гнездичевской территориальной общине. Известно, что Остап Мороз родился в 2002 году и жил в селе Жировское Львовской области.

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Ему всегда будет 22

Известно, что он был контрактником. И проходил службу в десантно-штурмовой бригаде. Жизнь нашего защитника оборвалась 17 января. Произошло это во время выполнения им боевого задания вблизи Клищиевки Донецкой области.

Кортеж с гробом Героя в субботу 20 января в 12:30 прибудет в родное село Жировское. Павшего защитника провезут по маршруту из Жидачева через село Заболотовцы. В тот же день в 17:00 пройдет парастас. А вот чин похорон запланирован на 13:30 21 января.

В Гнездичевской территориальной общине 19 – 21 января объявили Днями траура.

Полегли защитники из Прикарпатья

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования родным и близким павшего героя. Низкий поклон за героический подвиг мужественного сына Украины!

Мы также рассказывали, что во время противостояния российской агрессии свои жизни отдали шесть защитников из Прикарпатья. На щите возвращаются Николай Морозюк, Руслан Шелембина, Василий Лиховидюк, Василий Товарницкий, Виталий Ивасюк и Игорь Лаврив. Известно, что они погибли в разное время при выполнении боевых задач.