Остатки сбитого истребителя оккупантов под Киевом

9 марта 2022 , 14:28
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Источник:

телеграмм "Доказательства преступлений РФ"

Российская армия терпит огромные потери в подлой войне против Украины. По состоянию на утро 9 марта враг уже потерял 49 самолет и еще 81 вертолет.

Пилот катапультировался, но не выжил

Украина сбивает российскую авиацию благодаря ПВО и ловкой работе пилотов в воздушных боях. От вражеской авиации остается только металлолом.

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Именно металлолом остался от вражеского Су-27, сбитого под Киевом. Пилот катапультировался, но не выжил.


Металлолом от вражеского Су-27 / Фото с телеграмму "Доказательства преступлений РФ"


Металлолом от вражеского Су-27 / Фото с телеграмму "Доказательства преступлений РФ"

 

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Автор: Михайло Гема