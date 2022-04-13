Оставался на работе, несмотря на обстрелы: история мужественного железнодорожника Андрея Голинка

Из-за обстрелов российских оккупантов на Харьковщине погиб слесарь аварийно-восстановительных работ Укрзализныци Андрей Голинка. В апреле ему исполнилось бы только 35 лет.

Голинка погиб 10 апреля. Он работал слесарем аварийно-восстановительных работ на важных участках инфраструктуры Харьковской дирекции филиала БМЕС.

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Оставался на работе, несмотря на обстрелы

В УЗ отметили, что Андрей продолжал оставаться на работе, несмотря на регулярные вражеские атаки.

10 апреля он направился проверить состояние водопровода после обстрелов накануне. Когда возвращался, попал под второй обстрел, унесший его жизнь.

Мы искренне соболезнуем семье погибшего и всем, кто его знал, и уверяем: мы выстоим и будем достойны этой жертвы,

– написали в УЗ.

Погибший Андрей Голинка / Фото УЗ

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