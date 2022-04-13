Голінка загинув 10 квітня. Він працював слюсарем аварійно-відновлювальних робіт на важливих ділянках інфраструктури Харківської дирекції філії БМЕС.

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Залишався на роботі, попри обстріли

В УЗ зазначили, що Андрій продовжував залишатись на роботі, попри регулярні ворожі атаки.

10 квітня він направився перевірити стан водопроводу після обстрілів напередодні. Коли повертався, потрапив під другий обстріл, що забрав його життя.

Ми щиро співчуваємо родині загиблого та всім, хто його знав, і запевняємо: ми вистоїмо та будемо гідні цієї жертви,

– написали в УЗ.



Загиблий Андрій Голінка / Фото УЗ

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