"Оставили мальчика сидеть": Клименко раскрыл детали о полицейских, которые сбежали с места теракта
- Патрульные сбежали с места теракта в Киеве, оставив раненого ребенка, которого спасли другие правоохранители.
- Сбежавшим полицейским,, сообщили о подозрении в служебной халатности, продолжается досудебное расследование.
Патрульные, которые первыми прибыли на вызов во время недавнего теракта в Голосеевском районе города Киева, не оказали необходимой помощи и оставили раненого мальчика на месте.
Ребенка спасли другие правоохранители, которые прибыли на вызов. Такую информацию сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с журналистами.
Что известно о сбежавших полицейских?
Игорь Клименко сообщил представителям СМИ, что с места теракта сбежали 44-летняя женщина и 27-летний мужчина. Сотрудница была среди первых наборов в патрульную полицию в 2015 году и работала в штабе Департамента.
В то же время ее 27-летний напарник пришел на службу в начале 2024 года, ранее он учился в Академии патрульной полиции. Но, по словам украинского министра, многолетний опыт не является оправданием побега с места.
То, как они повели себя в этот момент – это большой стыд. Два взрослых человека, которые присягали на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами убежали. Как минимум они должны были занять позицию, привести оружие к бою,
– признал он.
Он подчеркнул, что стрелка нужно было останавливать всеми возможными способами, в частности путем немедленной ликвидации. В то же время министр отметил, что уже через несколько минут прибыли другие экипажи, которые спасли ребенка.
"За считанные минуты прибыли другие экипажи, сразу этого мальчика оттянули, следующий экипаж сразу в машину его забрал. То есть дальше все действовали профессионально. Офицеры КОРДа действовали быстро и профессионально, я не впервые на таких операциях", – сказал Игорь Клименко.
По его словам, переговоры со стрелком продолжались ориентировочно 40 минут, нападающий находился в неадекватном состоянии и ходил по магазину. В то же время мужчина никому уже не угрожал и просто молча стрелял.
Я хочу одно сказать, что нельзя по двум патрульным оценивать всю систему. На тот момент конкретно эти два человека проявили психологическую слабость,
– подчеркнул министр.
Кстати. Полицейским, которые сбежали с места теракта, уже сообщили о подозрении в служебной халатности за то, что они оставили раненых во время теракта 18 апреля. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Что известно о теракте в Киеве?
- Инциденту предшествовал бытовой конфликт, который переросший в стрельбу. Мужчина сначала открыл огонь из травматического оружия, а затем вернулся в квартиру, взял карабин, поджег жилье и вышел на улицу с оружием.
- В результате теракта погибли по меньшей мере 7 человек, всего пострадали 14 человек. В больницах сейчас находятся 7 человек, большинство из которых находится в стабильно тяжелом состоянии, 4 пациентов сейчас под наблюдением в реанимации.
- Нападавшим оказался уроженцем Москвы, который с 1992 года служил в Украине в автомобильных войсках. В 2005 году мужчина вышел на пенсию, после чего он некоторое время находился в России, а затем вернулся в Бахмут.