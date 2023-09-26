Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что решение россиян уйти из Крыма будет зависеть от сил и средств, которые есть в распоряжении ВСУ. Вечером 25 сентября оккупанты заявили о ракетной атаке на аэродром Бельбек.

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В Крыму более 150 военных объектов

Свитан отметил, что в Крыму есть более 150 военных объектов. Мы пока бьем по 1 – 2 в день. То есть интенсивность наших ударов пока ниже средней. В таких условиях россияне сами не уйдут с территории оккупированного полуострова. Надо Крым превратить в "огневой мешок".

Для этого ВСУ требуется больше средств. В частности, не десятки, а сотни крылатых ракет и ATACMS. Если ВСУ начнут поражать 15-20 военных объектов в Крыму ежедневно, тогда действительно россияне могут поставить задачу покинуть территорию Крыма самим.

Окружение Бахмута

Полковник запаса ВСУ отметил, что наши войска используют грамотную тактику деоккупации населенных пунктов. ВСУ не заходят в них, а обходят их с флангов, берут под контроль логистические пути. Тогда у окупантов внутри этих пунктов армейских запасов пищи и снарядов хватает на 1,5 – 2 недели.

Так же ВСУ действуют и на Бахмутском направлении. Освобождение Бахмута – это не деоккупация города как такового. Россияне уничтожили его, превратили в руины, город непригоден для жизни. Это плацдарм для дальнейших действий. Сейчас заметны первые движения ВСУ до начала окружения города, так что оккупанты могут покинуть Бахмут еще до начала осенних дождей.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Контрнаступление не остановится осенью

Военный эксперт отметил, что Шойгу сможет выполнить приказ Путина – остановить контрнаступление ВСУ до октября. Однако это будет лишь по отдельным направлениям, и не потому, что российской армии что-то удастся, а потому что во время дождей движение усложнится.

Однако наши войска смогут двигаться дальше по Горловско-Донецкому направлению. Так же форсировать Днепр можно в любое время года. И на Юге по песчаному грунту даже в сезон дождей двигаться можно. Свитан предпологает, что в этом году ВСУ точно перережут сухопутный коридор россиян в Крым.

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