Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що рішення росіян піти з Криму буде залежати від сил і засобів, які є в розпорядженні ЗСУ. Увечері 25 вересня окупанти заявили про ракетну атаку на аеродром Бельбек.

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У Криму понад 150 військових об'єктів

Світан зазначив, що в Криму є понад 150 військових об'єктів. Ми поки б'ємо по 1 – 2 на день. Тобто, інтенсивність наших ударів поки нижче середньої. За таких умов росіяни самі не підуть з території окупованого півострова. Треба Крим перетворити у "вогневий мішок".

Для цього ЗСУ потрібно більше засобів. Зокрема, не десятки, а сотні крилатих ракет і ATACMS. Якщо ЗСУ почнуть уражати 15 – 20 військових об'єктів у Криму щодня, тоді дійсно росіяни можуть поставити задачу залишити територію Криму самим.

Оточення Бахмута

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що наші війська використовують грамотну тактику деокупації населених пунктів. ЗСУ не заходять у них, а обходять їх з флангів, беруть під контроль логістичні шляхи. Тоді в окупантів усередині цих пунктів армійських запасів їжі та снарядів вистачає на 1,5 – 2 тижні.

Так само ЗСУ діють і на Бахмутському напрямку. Звільнення Бахмута – це не деокупація міста, як такого. Росіяни знищили його, перетворили в руїни, місто непридатне для життя. Це плацдарм для подальших дій. Зараз помітні перші рухи ЗСУ на початок оточення міста, тож окупанти можуть залишити Бахмут ще до початку осінніх дощів.

Військове зведення від Світана: дивіться відео

Контрнаступ не зупиниться восени

Військовий експерт зауважив, що Шойгу зможе виконати наказ Путіна – зупинити контрнаступ ЗСУ до жовтня. Однак це буде лише на окремих напрямках, і не тому, що російській армії щось вдасться, а тому, що під час дощів рух ускладниться.

Однак наші війська зможуть рухатись далі на Горлівсько-Донецькому напрямку. Так само форсувати Дніпро можна в будь-яку пору року. І на Півдні по піщаному ґрунту навіть у сезон дощів рухатись можна. Світан прогнозує, що цього року ЗСУ точно переріжуть сухопутний коридор росіян у Крим.

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