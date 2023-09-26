Про удар заявив гауляйтер окупованого Севастополя Міхаіл Развожаєв. За його словами, біля аеродрому летіла щонайменше одна ракета, повідомляє 24 Канал.
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Атака на аеродром "Бельбек": що відомо
Развожаєв додав, що ракету збила "неперевершена" російська ППО. Водночас окупант заявив, що робота триває. Однак про її результати згодом не повідомив.
Трохи раніше в Севастополі оголосили повітряну тривогу, через яку в місті припинив рух морський і наземний громадський транспорт. Крім того, майже на годину перекривали рух автотранспорту Кримським мостом.
Згодом Развожаєв оголосив скасування тривоги. Також невдовзі відкрили й Кримський міст.
Додамо, що офіційної інформації з боку України щодо ракетного удару по "Бельбеку" наразі немає.
Що відомо про аеродром "Бельбек"Збудували його ще в далекому 1938 році. Своє ім'я аеродром отримав за назвою сусідньої річки. Розташований на березі моря, на території Нахімовського району Севастополя, на Північній стороні міста, межує з мікрорайоном Любимівка.
До окупації Криму летовище було цивільним, і навіть українські олігархи планували тут будівництво пасажирського терміналу. Однак після вторгнення на півострів окупанти перетворили аеродром на військовий. Тут вони розташували 38-й винищувальний авіаційний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Росії. У його складі були дві ескадрильї з літаками Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П, Су-27УБ.
Наприкінці 2022-го та в 2023 роках в районі "Бельбека" не раз лунали вибухи.
Джерело: "Радіо Свобода"
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- У Севастополі 22 вересня зазнав атаки штаб Чорноморського флоту Росії. У підсумку будівлю серйозно пошкодило. Ба більше, за повідомленням українських спецслужб, у цей час там відбувалася нарада серед російських воєначальників. Як результат, ліквідовано командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.
- У ніч на проти 21 вересня СБУ спільно з ВМС України вразили військовий аеродром "Саки". Для цього спецслужби використали ракети українського виробництва "Нептун". Зауважимо, що там перебувало щонайменше 12 бойових літаків Су-24 і Су-30, а також ПЗРК "Панцир". Інформацію про потужні ураження поширювали навіть у російських телеграм-каналах. Повідомляють про щонайменше 30 загиблих окупантів.
- 24 вересня стало відомим, що біля військового аеродрому в Джанкої вибухнуло авто російського військового. Імовірно, під машиною спрацював вибуховий пристрій.
- Також неспокійно в Джанкої було й 25 вересня. Місцеві жителі у чатах повідомили про потужні вибухи.