Про удар заявив гауляйтер окупованого Севастополя Міхаіл Развожаєв. За його словами, біля аеродрому летіла щонайменше одна ракета, повідомляє 24 Канал.

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Атака на аеродром "Бельбек": що відомо

Развожаєв додав, що ракету збила "неперевершена" російська ППО. Водночас окупант заявив, що робота триває. Однак про її результати згодом не повідомив.

Трохи раніше в Севастополі оголосили повітряну тривогу, через яку в місті припинив рух морський і наземний громадський транспорт. Крім того, майже на годину перекривали рух автотранспорту Кримським мостом.

Згодом Развожаєв оголосив скасування тривоги. Також невдовзі відкрили й Кримський міст.

Додамо, що офіційної інформації з боку України щодо ракетного удару по "Бельбеку" наразі немає.

Що відомо про аеродром "Бельбек" Збудували його ще в далекому 1938 році. Своє ім'я аеродром отримав за назвою сусідньої річки. Розташований на березі моря, на території Нахімовського району Севастополя, на Північній стороні міста, межує з мікрорайоном Любимівка.



До окупації Криму летовище було цивільним, і навіть українські олігархи планували тут будівництво пасажирського терміналу. Однак після вторгнення на півострів окупанти перетворили аеродром на військовий. Тут вони розташували 38-й винищувальний авіаційний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Росії. У його складі були дві ескадрильї з літаками Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П, Су-27УБ.



Наприкінці 2022-го та в 2023 роках в районі "Бельбека" не раз лунали вибухи.



Джерело: Збудували його ще в далекому 1938 році. Своє ім'я аеродром отримав за назвою сусідньої річки. Розташований на березі моря, на території Нахімовського району Севастополя, на Північній стороні міста, межує з мікрорайоном Любимівка.До окупації Криму летовище було цивільним, і навіть українські олігархи планували тут будівництво пасажирського терміналу. Однак після вторгнення на півострів окупанти перетворили аеродром на військовий. Тут вони розташували 38-й винищувальний авіаційний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Росії. У його складі були дві ескадрильї з літаками Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П, Су-27УБ.Наприкінці 2022-го та в 2023 роках в районі "Бельбека" не раз лунали вибухи.Джерело: "Радіо Свобода"

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