Об ударе заявил гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, у аэродрома летела как минимум одна ракета, сообщает 24 Канал.

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Атака на аэродром "Бельбек": что известно

Развожаев добавил, что ракету сбила "превосходное" российская ПВО. В то же время оккупант заявил, что работа продолжается. Однако о ее результатах впоследствии не сообщил.

Несколько ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу, из-за которой в городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. Кроме того, почти час перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Впоследствии Развожаев объявил атмену тревоги. Также вскоре был открыт и Крымский мост.

Добавим, что официальной информации со стороны Украины о ракетном ударе по "Бельбеку" пока нет.

Что известно об аэродроме "Бельбек" Построили его еще в далеком 1938 году. Свое имя аэродром получил под названием соседней реки. Расположен на берегу моря, на территории Нахимовского района Севастополя, на Северной стороне города, граничит с микрорайоном Любимовка.



До оккупации Крыма аэропорт был гражданским, и даже украинские олигархи планировали здесь строительство пассажирского терминала. Однако после вторжения в полуостров оккупанты превратили аэродром в военный. Здесь они разместили 38-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО России. В его составе находились две эскадрильи с самолетами Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П, Су-27УБ.



В конце 2022 и в 2023 годах в районе "Бельбека" не раз звучали взрывы.



Источник: Построили его еще в далеком 1938 году. Свое имя аэродром получил под названием соседней реки. Расположен на берегу моря, на территории Нахимовского района Севастополя, на Северной стороне города, граничит с микрорайоном Любимовка.До оккупации Крыма аэропорт был гражданским, и даже украинские олигархи планировали здесь строительство пассажирского терминала. Однако после вторжения в полуостров оккупанты превратили аэродром в военный. Здесь они разместили 38-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО России. В его составе находились две эскадрильи с самолетами Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П, Су-27УБ.В конце 2022 и в 2023 годах в районе "Бельбека" не раз звучали взрывы.Источник: "Радио Свобода"

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