Об ударе заявил гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, у аэродрома летела как минимум одна ракета, сообщает 24 Канал.
К теме В Севастополе – первая официальная воздушная тревога: оккупанты жалуются на взрывы и "Шторм"
Атака на аэродром "Бельбек": что известно
Развожаев добавил, что ракету сбила "превосходное" российская ПВО. В то же время оккупант заявил, что работа продолжается. Однако о ее результатах впоследствии не сообщил.
Несколько ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу, из-за которой в городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. Кроме того, почти час перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту.
Впоследствии Развожаев объявил атмену тревоги. Также вскоре был открыт и Крымский мост.
Добавим, что официальной информации со стороны Украины о ракетном ударе по "Бельбеку" пока нет.
Что известно об аэродроме "Бельбек"Построили его еще в далеком 1938 году. Свое имя аэродром получил под названием соседней реки. Расположен на берегу моря, на территории Нахимовского района Севастополя, на Северной стороне города, граничит с микрорайоном Любимовка.
До оккупации Крыма аэропорт был гражданским, и даже украинские олигархи планировали здесь строительство пассажирского терминала. Однако после вторжения в полуостров оккупанты превратили аэродром в военный. Здесь они разместили 38-й истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО России. В его составе находились две эскадрильи с самолетами Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П, Су-27УБ.
В конце 2022 и в 2023 годах в районе "Бельбека" не раз звучали взрывы.
Источник: "Радио Свобода"
Продолжается сезон горячего "хлопка" в Крыму
- В Севастополе 22 сентября подвергся атаке штаб Черноморского флота России. В результате здание серьезно повредило. Более того, по сообщению украинских спецслужб, в это время там проходило совещание среди российских военачальников. Как результат, ликвидирован командующий Черноморским флотом Виктора Соколова.
- В ночь на 21 сентября СБУ совместно с ВМС Украины поразили военный аэродром "Саки". Для этого спецслужбы использовали ракеты украинского производства "Нептун". Заметим, что там находились по меньшей мере 12 боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь". Информация о мощных поражениях распространялась даже в российских телеграм-каналах. Сообщают о по меньшей мере 30 погибших оккупантов.
- 24 сентября стало известно, что у военного аэродрома в Джанкое взорвался автомобиль российского военного. Вероятно, под машиной сработало взрывное устройство.
- Также неспокойно в Джанкое было и 25 сентября. Местные жители в чатах сообщили о мощных взрывах.