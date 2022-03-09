Оставляйте свою технику, разворачивайтесь на Москву, – военный обратился к оккупантам

Нацгвардиец Виталий Маркив уверен в победе Украины, как и все граждане. Он призвал российских захватчиков оставлять все и просто возвращаться в Москву.

Об этом Марков сказал в эфире 24 канала. Россия только объединила украинский народ.

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"Просто пусть бросают технику, разворачиваются и уходят на Москву. Пусть повторяют то, что происходило в 1991 году", – призвал военный.

Марков: Путину плевать на всех

Нацгвардиец отметил, что президенту России абсолютно безразлично то, что происходит в его стране. Владимиру Путину безразлично население и будущее.

В "скрепах" жить? Если их это устраивает – это их проблемы. Главное, чтобы нас оставили в покое. Мы сами справимся. Мы отстроимся,

– подчеркнул Марков.

Он также отметил, что единственное, что сделал враг – объединил всю страну, нацию, консолидировал украинский народ.

"Для нас это будет победным аванпостом", – подытожил Марков.

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