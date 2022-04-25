Остин и Блинкен пообещали Украине еще больше 300 миллионов долларов помощи

США должны предоставить Украине еще 322 миллиона долларов помощи. С начала нападения России Штаты уже выделили около 3,7 миллиарда долларов.

Об этом заявили Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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Как проходил визит

Чиновники приехали в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку Запада. Блинкен и Остин сообщили Зеленскому о новом иностранном военном финансировании.

Это обеспечит поддержку возможностей, необходимых Украине, особенно для борьбы на Донбассе,

– сказали политики

Кроме того, это поможет ВСУ перейти на более совершенные системы вооружения и противовоздушной обороны, по сути, системы НАТО.

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