Среди больных – 17 детей в возрасте до 15 лет. О последствиях инфекции рассказали во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней, передает 24 Канал.
В каком состоянии больные?
У шести детей лабораторно подтвердили ротавирусную инфекцию, еще трое пациентов заразились через контакт по месту жительства.
Все больные имеют типичные симптомы кишечной инфекции: тошноту, рвоту, диарею, боль в животе, общую слабость и повышение температуры тела до 39°C.
Врачи оценивают состояние пациентов как средней тяжести. Специалисты центра проводят эпидемиологическое расследование, они опрашивают больных и людей, которыми те контактировали.
Эксперты также исследуют образцы пищевых продуктов, питьевой воды и смывы с объектов окружающей среды, а также проверяют персонал пищеблока и анализируют пробы от пациентов.
Людей с симптомами острой кишечной инфекции призывают немедленно обращаться к врачу.
Источник инфекции и факторы передачи устанавливаются, расследование продолжается,
– сообщили в центре.
Заметьте, еще 8 ноября стало известно о госпитализации 10 человек с симптомами отравления, среди которых были 9 детей и одна учительница. Все они питались в столовой лицея в течение 4 – 5 ноября.
Полиция начала расследование инцидента.
Что стоит знать об острых кишечных инфекциях?
- По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, острые кишечные инфекции – одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, особенно они опасны для детей из-за риска осложнений.
- Их могут вызывать бактерии или вирусы, которые попадают в организм через зараженную пищу или воду.
- Передача инфекций происходит через употребление загрязненной пищи и воды, купание в загрязненных водоемах, а также через грязные руки и предметы быта.
- Чаще всего возбудители содержатся в сыром мясе, яйцах, непастеризованном молоке, морепродуктах, а также в немытых фруктах и овощах.