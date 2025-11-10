Среди больных – 17 детей в возрасте до 15 лет. О последствиях инфекции рассказали во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней, передает 24 Канал.

В каком состоянии больные?

У шести детей лабораторно подтвердили ротавирусную инфекцию, еще трое пациентов заразились через контакт по месту жительства.

Все больные имеют типичные симптомы кишечной инфекции: тошноту, рвоту, диарею, боль в животе, общую слабость и повышение температуры тела до 39°C.

Врачи оценивают состояние пациентов как средней тяжести. Специалисты центра проводят эпидемиологическое расследование, они опрашивают больных и людей, которыми те контактировали.

Эксперты также исследуют образцы пищевых продуктов, питьевой воды и смывы с объектов окружающей среды, а также проверяют персонал пищеблока и анализируют пробы от пациентов.

Людей с симптомами острой кишечной инфекции призывают немедленно обращаться к врачу.

Источник инфекции и факторы передачи устанавливаются, расследование продолжается,
– сообщили в центре.

Заметьте, еще 8 ноября стало известно о госпитализации 10 человек с симптомами отравления, среди которых были 9 детей и одна учительница. Все они питались в столовой лицея в течение 4 – 5 ноября.

Полиция начала расследование инцидента.

Что стоит знать об острых кишечных инфекциях?

  • По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, острые кишечные инфекции – одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, особенно они опасны для детей из-за риска осложнений.
  • Их могут вызывать бактерии или вирусы, которые попадают в организм через зараженную пищу или воду.
  • Передача инфекций происходит через употребление загрязненной пищи и воды, купание в загрязненных водоемах, а также через грязные руки и предметы быта.
  • Чаще всего возбудители содержатся в сыром мясе, яйцах, непастеризованном молоке, морепродуктах, а также в немытых фруктах и овощах.