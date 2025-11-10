Среди больных – 17 детей в возрасте до 15 лет. О последствиях инфекции рассказали во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней, передает 24 Канал.

Актуально Во Львове 40-летняя женщина умерла от бешенства: ее укусил бездомный котенок

В каком состоянии больные?

У шести детей лабораторно подтвердили ротавирусную инфекцию, еще трое пациентов заразились через контакт по месту жительства.

Все больные имеют типичные симптомы кишечной инфекции: тошноту, рвоту, диарею, боль в животе, общую слабость и повышение температуры тела до 39°C.

Врачи оценивают состояние пациентов как средней тяжести. Специалисты центра проводят эпидемиологическое расследование, они опрашивают больных и людей, которыми те контактировали.

Эксперты также исследуют образцы пищевых продуктов, питьевой воды и смывы с объектов окружающей среды, а также проверяют персонал пищеблока и анализируют пробы от пациентов.

Людей с симптомами острой кишечной инфекции призывают немедленно обращаться к врачу.

Источник инфекции и факторы передачи устанавливаются, расследование продолжается,

– сообщили в центре.

Заметьте, еще 8 ноября стало известно о госпитализации 10 человек с симптомами отравления, среди которых были 9 детей и одна учительница. Все они питались в столовой лицея в течение 4 – 5 ноября.

Полиция начала расследование инцидента.

Что стоит знать об острых кишечных инфекциях?