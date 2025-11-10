Серед хворих – 17 дітей віком до 15 років. Про наслідки інфекції розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає 24 Канал.
У якому стані хворі?
У шести дітей лабораторно підтвердили ротавірусну інфекцію, ще троє пацієнтів заразилися через контакт за місцем проживання.
Всі хворі мають типові симптоми кишкової інфекції: нудоту, блювання, діарею, біль у животі, загальну слабкість та підвищення температури тіла до 39°C.
Лікарі оцінюють стан пацієнтів як середньої тяжкості. Фахівці центру проводять епідеміологічне розслідування, вони опитують хворих і людей, якими ті контактували.
Експерти також досліджують зразки харчових продуктів, питної води та змиви з об'єктів довкілля, а також перевіряють персонал харчоблока й аналізують проби від пацієнтів.
Людей із симптомами гострої кишкової інфекції закликають негайно звертатися до лікаря.
Джерело інфекції та фактори передачі встановлюються, розслідування триває,
– повідомили в центрі.
Зауважте, ще 8 листопада стало відомо про госпіталізацію 10 людей із симптомами отруєння, серед яких були 9 дітей і одна вчителька. Усі вони харчувалися в їдальні ліцею упродовж 4 – 5 листопада.
Поліція розпочала розслідування інциденту.
Що варто знати про гострі кишкові інфекції?
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, особливо вони небезпечні для дітей через ризик ускладнень.
- Їх можуть спричиняти бактерії або віруси, які потрапляють до організму через заражену їжу чи воду.
- Передача інфекцій відбувається через вживання забрудненої їжі та води, купання у забруднених водоймах, а також через брудні руки та предмети побуту.
- Найчастіше збудники містяться в сирому м'ясі, яйцях, непастеризованому молоці, морепродуктах, а також у немитих фруктах і овочах.