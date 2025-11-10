Серед хворих – 17 дітей віком до 15 років. Про наслідки інфекції розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає 24 Канал.

У якому стані хворі?

У шести дітей лабораторно підтвердили ротавірусну інфекцію, ще троє пацієнтів заразилися через контакт за місцем проживання.

Всі хворі мають типові симптоми кишкової інфекції: нудоту, блювання, діарею, біль у животі, загальну слабкість та підвищення температури тіла до 39°C.

Лікарі оцінюють стан пацієнтів як середньої тяжкості. Фахівці центру проводять епідеміологічне розслідування, вони опитують хворих і людей, якими ті контактували.

Експерти також досліджують зразки харчових продуктів, питної води та змиви з об'єктів довкілля, а також перевіряють персонал харчоблока й аналізують проби від пацієнтів.

Людей із симптомами гострої кишкової інфекції закликають негайно звертатися до лікаря.

Джерело інфекції та фактори передачі встановлюються, розслідування триває,

– повідомили в центрі.

Зауважте, ще 8 листопада стало відомо про госпіталізацію 10 людей із симптомами отруєння, серед яких були 9 дітей і одна вчителька. Усі вони харчувалися в їдальні ліцею упродовж 4 – 5 листопада.

Поліція розпочала розслідування інциденту.

Що варто знати про гострі кишкові інфекції?