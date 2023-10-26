Инцидент произошел 21 октября около 23:45. В сети также опубликовали кадры, как молодежь развлекалась в сквере.

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На несовершеннолетних составили протоколы

В соцсетях вечером 21 октября появились кадры, когда подростки громко слушали российскую музыку в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, они постоянно кричали и вызывающе себя вели. Это происходило вблизи Аллеи Героев на проспекте Независимости. О нарушении сообщила одна из местных жительниц Острога, увидевшая возмутительные кадры в сети.

Несовершеннолетние развлекались возле Аллеи Героев: смотрите видео

На место вызова сразу выехали патрульные полицейские. Когда правоохранители прибыли на Аллею Героев, нарушителей там уже не было. Чтобы не допустить очередных правонарушений, полицейские ужесточили превентивные меры и патрулирование в Остроге.

Правоохранители провели проверку и установили 15 человек в возрасте от 113 до 20 лет, которые могли быть причастны к нарушению правопорядка. Известно, что в полиции составили 5 админматериалов:

три протокола за нарушение статьи 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) – "Появление в общественных местах в пьяном виде или распитие алкогольных напитков в общественных местах";

два протокола за нарушение статьи 180 КУоАП – "Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения";

один протокол за нарушение статьи 184 КУоАП – "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей".

В полиции сообщили, что с подростками-нарушителями провели профилактические беседы, а родителей – предупредили о запрете несовершеннолетним в общественных местах после 22:00 без сопровождения взрослых.

В Киеве подростки обворовывали могилы Героев

В Киеве подростки ради развлечения разворовывали могилы погибших военных. Малолетние нарушители забирали с могил флаги, браслеты и другие памятные вещи.

Правоохранители установили 8 малолетних нарушителей. Ими оказались ребята, 2010 и 2011 годов рождения. Все вместе с родителями были доставлены в отдел полиции для проведения воспитательной работы и составления административных материалов из-за ненадлежащего воспитания детей.

Похищенные вещи, которые полицейским удалось разыскать, будут возвращены родственникам погибших Героев.