В Киеве разоблачили группу малолетних нарушителей, которые обворовывали могилы павших военнослужащих. Подростки систематически отбирали флаги, браслеты, шевроны и другие вещи.
Смотрите также В Одесской области подростки танцевали на Аллее Славы погибшим героям: что сделала полиция
На родителей нарушителей составили протоколы
️На замечания взрослых подростки реагировали агрессивно. Также на кладбище они употребляли алкогольные напитки и курили.
На месте к нам обратилось много людей с аналогичными жалобами. Посещая могилы своих близких, люди часто наблюдают, как несколько малолетних нарушителей, не стесняясь забирают из могил флаги, браслеты, шевроны, нашивки, цветы, а также другие памятные вещи.
– сказал начальник сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции Артур Лисниченко.
Правохранители установили 8 малолетних нарушителей – это ребята, 2010 и 2011 годов рождения. Их вместе с родителями доставили в отделение полиции для составления административных протоколов за ненадлежащее воспитание детей.
На родителей составили административные протоколы / Фото Полиции Киева
Более того, полицейским даже удалось разыскать и вернуть украденные вещи.
Похожие случаи уже случались
- В Ровенской области судили женщину за то, что та украла розы из могилы украинского защитника. Она признала свою вину и объяснила безнравственное поведение. Инцидент произошел утром 10 апреля в деревне Козин Дубенского района. Там на местном кладбище женщина украла 20 роз из могилы воина ВСУ.
- В Одесской области трое несовершеннолетних запечатлели свои развлечения на Аллее Славы погибшим украинским защитникам. Впоследствии правоохранители увидели их видео и нашли этих подростков. Правоохранители посмотрели кадры и установили всех участников видео и время съемки. После они пригласили детей вместе с родителями в полицейский участок. Там они опросили подростков и провели профилактические беседы с ними и взрослыми.
- В Киеве две девушки решили станцевать, когда посещали могилу павшего отца. После того, как ролик с танцами девушек выложили в соцсетях, киевлянки его удалили и извинились перед теми, чьи чувства могли оскорбить. Однако теперь им может угрожать уголовная ответственность.