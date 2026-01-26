Россияне вышли с острова Алексеевский на Херсонщине: Силы обороны вытеснили противника штурмами

Российские войска оставили позиции на острове Алексеевский в Херсонской области после активных штурмовых действий Сил обороны Украины. В то же время уход противника также связывают с низким морально-психологическим состоянием.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Какова сейчас ситуация на острове Алексеевский?

В понедельник, 26 января, Волошин сообщил об изменении контроля на острове Алексеевский, отметив, что ситуация там претерпела существенные изменения после активных действий Сил обороны.

На острове Алексеевский наша разведка фиксирует оставление позиций. Это (произошло – 24 Канал) в результате активных действий Сил обороны Украины и низкого морально-психологического состояния тех военнослужащих, которые находились на этих позициях,

– отметил спикер.

В то же время противник не имеет возможности восстановить на этом участке фронта посты наблюдения. "Туда противник не может сейчас завести своих наблюдателей, – объяснил он.

Кроме того, Волошин отметил, что сейчас противник на Херсонском направлении пытается перегруппироваться и перебросить подразделения воздушно-десантных войск на Ореховское направление, чтобы удержать темп имеющихся штурмовых действий.

Россияне атакуют Херсонщину: что известно?