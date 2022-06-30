Остров самоубийц: о чем говорит бегство россиян со Змеиного

Остров Змеиный – позор и унижение российского командования и ПВО.

Главный вопрос

Когда российские оккупанты в первый раз высадились на острове Змеиный и стали там обустраиваться, я задавался вопросом – зачем?

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Нет, я прекрасно понимал, что они хотят присутствовать на острове с целью контроля судоходных маршрутов, подготовки промежуточного плацдарма для десантной операции, с наращиванием на острове эшелонированной ПВО и даже размещения БПРК, но…

Но ещё до того, как россияне стали высаживаться на остров, было понятно, что этот клочок земли в Чёрном море, имея на первый взгляд выгодное тактическое и даже стратегическое положение и значение, на самом деле – остров самоубийц.

Ведь находясь в зоне огневого поражения, любой контингент на его поверхности представлял собой мишень для отстрела. И первая зачистка острова Змеиный – это ярко продемонстрировала. Но россиянам этого оказалось мало, и они отправили на остров вторую группу самоубийц, обеспечив их ещё большим количеством сопутствующей техники.

В итоге вторая группа была неспешно, но уверенно выжжена на острове методичными ударами ВСУ.

На убой

Фактически, российское командование показало, что оно не только не ценит жизни своих военнослужащих, отправляя их на остров в качестве мишеней, но и само не понимает до конца, зачем им находится на этом объекте.

Кроме того, российская ПВО в очередной раз продемонстрировала свою полную беспомощность. Фактически, вся группа эшелонированной ПВО, которая стаскивалась на остров в течение месяца, была уничтожена.

Полное фиаско

Остров Змеиный стал таким же репутационным ударом по российскому командованию, как и уничтожение российских БДК в Бердянске, как потопление ракетного крейсера "Москва", как неожиданное возгорание "вышек Бойко".

Россия проиграла битву за Чёрное море, в котором её флот, не только понизили в ранге до флотилии, но и унизили по всем параметрам.

С другой стороны, всегда можно будет сказать, что именно такой план они преследовали, а потом “по доброй воле” вывести свои порубленные остатки подразделений с острова Змеиный. Подождите, так именно это же МО и заявило!

Интересно, сами россияне хоть понимают, насколько мо рф жалкое и лживое?

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