Головне питання

Коли російські окупанти вперше висадилися на острові Зміїний і стали там облаштовуватися, я ставив собі запитання – навіщо?

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Ні, я чудово розумів, що вони хочуть бути присутніми на острові з метою контролю судноплавних маршрутів, підготовки проміжного плацдарму для десантної операції, з нарощуванням на острові ешелонованої ППО і навіть розміщення БПРК, але…

Але ще до того, як росіяни почали висаджуватись на острів, було зрозуміло, що цей клаптик землі в Чорному морі, маючи на перший погляд вигідне тактичне і навіть стратегічне становище та значення, насправді – острів самогубців.

Адже перебуваючи в зоні вогневого ураження, будь-який контингент на його поверхні був мішенню для відстрілу. І перша зачистка острова Зміїний це яскраво продемонструвала.

Але росіянам цього виявилося замало, і вони відправили на острів другу групу самогубців, забезпечивши ще більшою кількістю супутньої техніки. У підсумку друга група була неспішно, але впевнено випалена на острові методичними ударами ЗСУ.

На забій

Фактично, російське командування показало, що воно не тільки не цінує життя своїх військовослужбовців, відправляючи їх на острів як мішені, але й не розуміє до кінця, навіщо їм знаходиться на цьому об'єкті.

Крім того, російська ППО вкотре продемонструвала свою повну безпорадність. Фактично вся група ешелонованої ППО, яка стягувалася на острів протягом місяця, була знищена.

Повне фіаско

Острів Зміїний став таким самим репутаційним ударом по російському командуванню, як і знищення російських БДК у Бердянську, як потоплення ракетного крейсера "Москва", як несподіване загоряння "вишок Бойка".

Росія програла битву за Чорне море, у якому її флот, як знизили у ранзі до флотилії, а й принизили за всіма параметрами.

З іншого боку, завжди можна буде сказати, що саме такий план вони переслідували, а потім "доброю волею" вивести свої посічені залишки підрозділів з острова Зміїний. Зачекайте, так саме це ж МО Росії і заявило!

Цікаво, самі росіяни хоч розуміють, наскільки їх Міноборони жалюгідне і брехливе?

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