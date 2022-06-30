Россияне в качестве "жеста доброй воли" оставили остров Змеиный. Они сами так сказали.

Все идет по плану

Как известно, "специальная военная операция" идёт поплану. Т.е., сначала россияне по плану завезли туда десяток единиц ПВО (очень недешёвое удовольствие). Затем по плану и добровольно утопили пару катеров и поломали судно снабжения.

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После того, как передовой эшелон ПВО российских террористов по плану разнесли вдребезги, состоялся плановый добровольный оход ошмётков гарнизона. Этих "добровольцев" регулярно и планово хоронят в Севастополе.

Другие "жесты доброй воли"

Ранее в качестве жестов доброй воли они оставили Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

В качестве жеста доброй воли планово был утоплен крейсер "Москва", разбиты аб землю 400 самолётов и вертолётов.

Россия добровольно и планово оставила на полях нашей страны тысячи единиц бронетехники.

Теряюсь в догадках, что у них по плану дальше.

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