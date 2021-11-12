Осудили за "шпионаж" в пользу Украины: в тюрьме оккупированной Макеевки умер пленный

В колонии оккупированной Макеевки ушел из жизни Руслан Макарец. Оккупанты Донецкой области приговорили его к 13 годам заключения за якобы "шпионаж" в пользу украинских спецслужб.

Советница главы украинской делегации в ТКГ Гайде Ризаева выразила соболезнования родным погибшего. Она также рассказала, что сейчас оккупанты не сообщают причину смерти.

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По словам Ризаевой, одни говорят, что смерть – насильственная. Другие говорят о сердечной недостаточности.

Макарец осужден по статьям "измена Родине" и "шпионаж" в пользу украинских спецслужб,

– подчеркнула Ризаева.

Что известно про Макарца

Макарец родился в 1984 году.

Жил в Горловке.

В течение 2017 – 2018 года был водителем в инженерно-саперной роте одной из воинских частей оккупантов Донбасса.

Впоследствии выехал в Бахмут и договорился с украинскими правоохранителями об участии в программе "Тебя ждут дома".

Оккупанты задержали Макарца, когда он пытался приехать в Горловку и встретиться с родными.

Программа "Тебя ждут дома" предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников незаконных вооруженных формирований, которых не обвиняют в тяжких преступлениях. Чтобы принять участие в программе, необходимо добровольно сдаться правоохранителям и способствовать их деятельности.

Сообщение Ризаевой:

Пленным, который умер вчера в Макеевской ИК-32 т. н. "ДНР" является – Руслан Макарец, ранее приговоренный согласно законодательству т. н. "ДНР" к 13 годам лишения свободы по статьям "измена Родине" и "шпионаж" в пользу украинских спецслужб. Прошу родных и близких Руслана принять наши соболезнования.

Царство небесное тебе, Руслан.