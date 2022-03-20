Осуществлена частичная ротация персонала ЧАЭС: удалось вывезти 64 человека
Источник:телеграм "Энергоатом"
С первого дня полномасштабного вторжения Чернобыльская АЭС была захвачена оккупантами. Лишь на 25 сутки войны удалось осуществить частичную ротацию персонала, фактически находившегося в плену рашистов.
Кроме того, к вечеру 20 марта удалось частично эвакуировать и других лиц, находившихся на территории временно оккупированной станции. Об этом сообщили в "Энергоатоме".
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Вечером 20 марта с территории временно оккупированной АЭС удалось вывезти:
- 50 человек сменного персонала станции;
- 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольного);
- 1 служащего ГСЧС;
- 4 "сталкера".
В "Энергоатоме" отметили, что на замену эвакуированному персоналу ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции, которые будут выполнять свои обязанности и будут обеспечивать функционирование украинского предприятия.
Добавим, что предыдущая смена около 600 часов героически выполняла свои обязанности и поддерживала надлежащий уровень безопасности, несмотря на постоянное психологическое давление оккупантов.
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