Осуществлена частичная ротация персонала ЧАЭС: удалось вывезти 64 человека

20 марта 2022 , 18:12
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Источник:

телеграм "Энергоатом"

С первого дня полномасштабного вторжения Чернобыльская АЭС была захвачена оккупантами. Лишь на 25 сутки войны удалось осуществить частичную ротацию персонала, фактически находившегося в плену рашистов.

Кроме того, к вечеру 20 марта удалось частично эвакуировать и других лиц, находившихся на территории временно оккупированной станции. Об этом сообщили в "Энергоатоме".

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Вечером 20 марта с территории временно оккупированной АЭС удалось вывезти:

  • 50 человек сменного персонала станции;
  • 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольного);
  • 1 служащего ГСЧС;
  • 4 "сталкера".

В "Энергоатоме" отметили, что на замену эвакуированному персоналу ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции, которые будут выполнять свои обязанности и будут обеспечивать функционирование украинского предприятия.

Добавим, что предыдущая смена около 600 часов героически выполняла свои обязанности и поддерживала надлежащий уровень безопасности, несмотря на постоянное психологическое давление оккупантов.

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Автор: Сергій Зятюк