Осуждаем насилие, – МИД Украины впервые отреагировал на события в Казахстане

МИД Украины осуждает вспыхнувшее в ряде казахских городов насилие, которое привело к десяткам жертв.

Заявление Министерство иностранных дел опубликовало на своем сайте. С гражданами Казахстана, отметили дипломаты, украинцев объединяют многолетняя дружба и взаимное уважение.

Между тем Путин заявил о "майданных технологиях" в Казахстане и назвал события агрессией

Важно избежать дальнейшего насилия, – МИД Украины

В это критическое время для народа Казахстана сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избежания дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи,

– заявили в МИД.

В дипведомстве приняли во внимание то, что на территории Казахстана развернули иностранные войска. В этих силах доминирует российский контингент.

Иностранные войска должны уважать суверенитет Казахстана

В МИД уверены, что эти военные должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана. Срок их нахождения на казахской территории должен быть четко задекларирован и ограничен.

Украинские дипломаты продолжат защищать интересы украинцев в Казахстане. Прежде всего, речь идет о возвращении домой.

В МИДе посоветовали гражданам Украины оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством.

Актуально В Казахстане во время протестов задержали около 8 тысяч человек

Что известно об украинских гражданах в Казахстане:

По сообщению украинского МИД, среди задержанных и пострадавших в ходе протестов в Казахстане граждан Украины нет.

С украинцами, которые находятся на территории страны, охваченной протестами, работает украинское консульство.

Самая большая проблема с возвращением в Украину возникла в Алматы. Международный аэропорт прекратил обслуживать гражданскую авиацию.

9 января в Украину прибыл первый борт из Нур-Султана – с 33 украинцами.

Еще два рейса запланированы на 13 и 16 января.

Смотрите видео о том, как происходили протесты в Казахстане: