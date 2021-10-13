Осуждают, но ничем не могут помочь: в Кремле отреагировали на "меру" Медведчуку

В Москве осудили избрания еще одной меры пресечения для Виктора Медведчука. Несмотря на это в Кремле подчеркнули, что помочь не могут, так как Медведчук – гражданин Украины.

Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

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Дело Медведчука в Кремле называют политическим

Песков поспешил подчеркнуть, что дело Медведчука – это, мол, "политическое сведение счетов".

Мы с самого начала сказали, что, конечно, все, что происходит с Медведчуком – не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень быстро укреплял свои позиции в стране,

– заявил Песков.

Однако, кроме "осуждения действий украинской власти", в Москве ничем помочь не могут. Причина, подчеркнул Песков, Медведчук – гражданин Украины.

Медведчука отправили под домашний арест по новому делу

Отметим, что накануне Печерский суд избрал меру пресечения для политика в новом деле – о государственной измене. Прокуратура требовала содержания под стражей с альтернативой залога в 1 миллиард гривен. Сторона обвинения будет обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

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